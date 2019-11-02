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02 Kasım 2019 Cumartesi 09:27:18 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 09:38:31

MHP İl Başkanı trafik kazasında yaralandı

Kayseri'de karşı yönlerden gelen iki otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücülerden birinin Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı (MHP) Serkan Tok, olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Komando Caddesi'nde meydana geldi. MHP İl Başkanı Serkan Tok (44) yönetimindeki 38 SE 064 plakalı otomobil ile Hakan Tuncer (22) yönetimindeki 38 AYY 796 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Partililer tarafından hastanede ziyaret edilen Tok, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Tok, geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle arayan, soran tüm dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim kimseye göstermesin" dedi.

DHA

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