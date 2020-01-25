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25 Ocak 2020 Cumartesi 14:12:35 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 14:43:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi hakkında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. 

Bahçeli'nin açıklaması şöyle: 

"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz"

Dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır.

"Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir"

Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir. Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir.

"Çalışmalara destek vermek maksadıyla bir heyet görevlendirdik"

Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız.

"Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir"

Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle, tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Felaketlere teslim olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir.

"Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır"

Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir.

Barınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarının deprem bölgesine zamanında intikali memnuniyet vericidir. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir.

"Aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum"

Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyor, bölge insanımıza ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye’yi korusun diyorum.

"Yalan haber yayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır"

Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır.

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