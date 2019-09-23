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23 Eylül 2019 Pazartesi 15:30:41 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:32:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, Bahçeli'nin genel sağlık durumun iyi olduğunu belirterek "Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti: "Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durum söz konusu değil. Ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bununla ilgili tedaviye başlandığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisi devam edilmiş olacak. Herhangi bir kardiyak veya beyin veya vasküler bir patolojinin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş olsun. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi bir enfeksiyon değil. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor, herhangi bir ciddiyetinin olmadığını gözlemlemek mümkün. Ben de görüştüm, kendileriyle de konuştum." Bakan Koca'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi. Bahçeli'ye, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti.

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