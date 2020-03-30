30 Mart 2020 Pazartesi 22:16:33 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 22:17:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum." ifadelerini kullandı.
AA
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