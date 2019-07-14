Bahçeli'den önemli uyarı: Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da halka hitap etti. Bahçeli, "Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilmelidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da halka hitap etti. Sistem değişikliğini gündeme getirenleri sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilmelidir " uyarısından bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:
Kastamonu'ya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
15 Temmuz'da 251 vatan evladımız şehit oldu. 15 Temmuz'da satırları ihanet ile yazılmış karanlık bir senaryo ortaya kondu. 15 Temuuz türk milletini Anadolu'da boğma girişimidir.
15 Temmuz'da milli irade ayaklandı. Milletimiz fetöcüleri analarından doğduklarına pişman etti.
15 Temmuz milli bekayı boğma girişimidir. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkılmalıdır, Yenikapı ruhu yaşatılmalıdır.
FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürmeli. Mücadele hukuki olarak devam etmeli. FETÖ'cülere gerekli işlem yapılmalı biz de onlara adalet içinde acımayacağız.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır.
Eski sistem darbelere kucak açtı, kutuplaşmalara anlaşmazlıklara kapı açtı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet sevenlerdir. Yeni bir 15 Temmuz olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilmeli.
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