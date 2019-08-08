MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır
Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir.
Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir
Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür.
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