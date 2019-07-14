14 Temmuz 2019 Pazar 17:06:38 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:34:46
MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankırı'da halka hitap etti
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı'da halka hitap etti.
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