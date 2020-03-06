Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumlu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." açıklamasında bulundu.

Bahçeli: "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir."

AA