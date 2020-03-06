06 Mart 2020 Cuma 17:51:45 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:06:32
Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumlu
MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." açıklamasında bulundu.
Bahçeli: "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir."
AA
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