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25 Eylül 2019 Çarşamba 00:49:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 01:19:48

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı kutladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini ilettiği görüntüye yer verildi.

Başkan Erdoğan, tebriklerini ileten Bahçeli'ye, "Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah." karşılığını verdi.

AA

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