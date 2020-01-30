30 Ocak 2020 Perşembe 13:54:45 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:42:32
MGK toplantısı Külliye'de toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Külliye'deki toplantı saat 13.45'te başladığı bildirildi.
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