26 Kasım 2019 Salı 16:44:10 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 16:46:30
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.
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