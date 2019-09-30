30 Eylül 2019 Pazartesi 15:49:04 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:50:43
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek
- Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var
- 'Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı'
- PKK'lı teröristleri tedavi eden 2 HDP'li tutuklandı
- Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar