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15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:15:37

Meydanları doldurun

Başkomutan Erdoğan, TSK içindeki FETÖ’cü bir grubun darbe girişimine karşı ilk açıklamasını, tatilde bulunduğu Marmaris’ten yaptı. Milyonları sokaklara davet eden Erdoğan, darbe girişiminin durdurulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimi gecesi tatil yaptığı Muğla’nın Marmaris ilçesinde az sayıdaki haberciye açıklamalarda bulunarak, darbe kalkışmasına karşı vatandaşları meydanlara çağırdı. 

UÇAĞININ KİMLİĞİ GİZLENDİ

Ardından bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak çağrısını yineledi. Cuntacılara karşı ilk hamlesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Marmaris'ten Dalaman Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'a götürecek TC-ATA uçağı, önce kimliğinin gizlenmesi için THY-8451 koduyla yolcu uçağı gibi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkarak saat 00.40'ta Dalaman Havalimanı'na indi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri Marmaris'teki otelden alan helikopter de Dalaman Havalimanı'na ulaştı. 

GEREKEN CEVABI ALACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak, askeri kalkışmaya sert tepki göstererek halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, “Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını, bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içinde olsun, gereken cevabı alacaklardır” ifadelerini kullandı. 

TÜM RİSKLERİ GÖZE ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındakiler Dalaman Havalimanı'na geldiklerinde, helikopterden inip TC-ATA uçağına bindi. TC-ATA uçağı buradan da gizlilik gereği yine THY-8456 koduyla saat 01.43'te İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Darbecilerin savaş uçakları havada olmasına rağmen tüm riskleri göze alan Erdoğan, uçağa binerek İstanbul'a ulaştı. 

Suikast timinin hedefi Erdoğan

Darbe girişiminin ardından tutuklanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in komutasındaki darbeci askerler, ikisi Cougar, biri Skorsky tipi 3 helikopterle İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan saat 02.00 sıralarında Marmaris'e gitmek üzere havalandı. Suikast timindeki askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıldığı Marmaris'teki otelin bulunduğu bölgeye, saat 03.20 sıralarında geldi. Darbeci askerlerin otele geldiği dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'a ulaşmıştı. Darbeci hainlerin, Erdoğan’ı tutsak etme emri aldıkları ancak başarısız olursa öldürecekleri, daha sonra davaların görüldüğü süreçte ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü kalkışmanın ardından Marmaris’teki otelde ilk açıklamasını yaptı. Ancak darbecilerin TÜRKSAT’a bomba yağdırarak iletişim hatlarını tahrip etmesi nedeniyle, konuşma canlı olarak yayınlanamadı. Bunun üzerine periscope üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, milyonları sokağa çağırarak darbe girişimine karşı birlik beraberlik mesajı verdi. 

DARBEYİ DURDURAN TELEFON

Darbe girişiminin ardından tüm Türkiye’de gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Cuntacılar, TÜRKSAT’ı bombardımana tutarak yayınları engellemeye çalıştı. Ancak Erdoğan, telefonunun kamerasından milyonları demokrasi nöbetine davet etti. 

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