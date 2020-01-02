Metroda 'Halkçı' geçinen CHP'li Soyer, fena yakalandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019'un son gününde vatandaşlara halkçı pozu vermek için Konak'a metroyla gitmeyi tercih etti. Eline montunu ve şapkasını alan Soyer, metroda boş koltuklar bulunmasına rağmen ayakta seyahat etti. Bu sebeple alay konusu olan Soyer, metro çıkışında ise verdiği halkçı pozunu yerle bir etti.

MONTUNU VE ŞAPKASINI KORUMALARINA TAŞITTI



Halk adamı pozu vermek için metroda boş koltuklar olmasına rağmen ayakta poz veren Soyer, metro çıkışında ise kameralara fena yakalandı. Metro yolcuğu boyunca elindeki paltosu ve şapkasıyla ayakta yolculuk 'Halkçı' Soyer, çıkışta ise elindeki montunu ve şapkasını korumalarına taşıttı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU



Bu iki pozu değerlendiren vatandaşlar ise Soyer'in 'halk adamı' görüntüsünün dakikalar içinde yerle bir olduğunu belirterek, sosyal medyada alay etti.

"PALTO VE ŞAPKA NEREYE KAYBOLDU?"



Soyer'in iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Ersoy Dede ise dikkat çeken bir yorumda bulundu. Dede paylaşımında, "Mütevazı, halk adamı Tunç Bey..

fotoğraf çektirirken kolunuzda olan palto ve şapka, istasyondan çıkarken nereye kayboldu acaba @tuncsoyer Şapkanızı bile arkadaşlarınız taşırken, metroda verdiğiniz halk adamı pozları samimi görünmüyor, bilginiz olsun.." ifadelerini kullandı.