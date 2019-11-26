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26 Kasım 2019 Salı 11:24:57 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 11:40:19

Metrobüs durağında şaşırtan görüntü! Bozuk asansör var yaptırmıyorlar

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engelliler zor anlar yaşıyor. Durağa gelen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların kendilerine yardım etmesini beklemek zorunda kalıyor.

İstanbul'da birçok metrobüs durağında engelli asansörü bulunsa da bazı metrobüs duraklarında engelli asansörü mevcut değil. Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında da engelliler zorluklar yaşıyor. Bu durakta inmek isteyen ancak inemeyen engelliler diğer duraklara gidip başka bir vasıta ile geri dönmek zorunda kalıyor.

 ASANSÖR VAR GİRİŞİ YOK 

Üst geçidin her iki tarafında da engelli rampasının bulunduğu Beşyol'da metrobüs durağa inen asansör yapılmış ancak asansör faaliyette değil. Metrobüs durağına inen merdivenlerin altında bulunan asansörün giriş bölümü çok dar olduğundan engellilerin kullandığı tekerli sandalyelerle buradan geçemiyor. Yine bu merdivende bir engelli rampası da bulunmuyor. Bu yüzden bu durakta inen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların gelip kendilerini taşımasını beklemek zorunda kalıyor. 

"AZİZ NESİN KİTAPLARINA KONU OLACAK BİR OLAY" 

Bu sorunu yaşayanlardan biri de 50 yaşındaki engelli Hasan Avcı. 35 senedir İstanbul'da yaşayan ve sokak sanatçılığı yaptığını anlatan Avcı, tekerlekli sandalyesiyle günde 20-25 kilometre yol kat ettiğini söylüyor. Durakta yaşadığı sorunu cep telefonuyla kayda alan ve sosyal medyada yayınlayarak soruna dikkat çekmek isteyen Avcı, "Bizim en büyük engellimiz yaya yolları. Engelli yollarının olmaması, engelli yollarına park eden araçlar artık bunlara alıştık ama metrobüste ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldım.  Gerçekten şok oldum. Yaklaşık 20 gün önce benim Küçükçekmece Adliyesi'nde imza vermem gerekiyordu. Durakta indim baktım merdivenler var asansör yok. Genç arkadaşlar geldi. 5-6 genç arkadaş beni yukarıya kadar çıkardı. Çok mutlu oldum. Neden yapılmadı acaba her şey müsait diye düşündüm. Bir baktım ki asansör de var. Çok ilginçtir asansör var ama engelli yolu yok. Aziz Nesin kitaplarına konu olacak bir olay. Girişi yok. Merdivenin altına kadar geliyorsun geri dönüyorsun. Gerçi asansör çalışmıyor ama çalıştığını varsayarsak yani" diye konuştu. 

"LÜTFEN BURAYA BİR EL ATILSIN"

Duruma tepki gösteren ve yetkililerden konuyla ilgilenmesini isteyen Avcı, "Bu genç arkadaşlarımız bize nereye kadar yardım edecek. Varsayalım ben gece geldim buraya. Ben İstanbulluyum. Benim İstanbul'da yaşamaya hakkım var değil mi? O zaman neden seyahat özgürlüğüm kısıtlanıyor? Ben de burada sorun yaşayan engelli bir yurttaş olarak diyorum ki lütfen buraya bir el atılsın. İlginçtir zaten asansör var ama yolu yok. Yolu yapılırsa bu tür engellerle karşı karşıya kalmayız" dedi. 

"TRAJİKOMİK İSTASYONLAR VAR"

Sokağa adım atar atmaz bu engellerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Avcı, "Burada engelli yolu var köprüden karşıya geçebiliyor engelli kişi. Asansörüne de binebiliyor ama metrobüse binemiyor niye çünkü yolu yok. Arada merdiven var. Güler misin ağlar mısın?" diye konuştu. 

(DHA)

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