01 Eylül 2019 Pazar 15:43:00 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 16:06:13
Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın daha önce 5 olarak açıkladığı rakam, gelen son dakika bilgisiyle 9'a yükselmiş oldu.
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