29 Şubat 2020 Cumartesi 13:42:08 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:53:24
Metina ve Gara bölgelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 6 PKK'lı teröristin tespit edildi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öte yandan, operasyonların hız kesmeden devam edeceği de vurgulandı.
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