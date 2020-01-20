20 Ocak 2020 Pazartesi 14:23:23 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 14:41:47
Metin İyidil’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Eski Korgeneral Metin İyidil’in tutukluluğuna yapılan itiraz tarafından reddedildi.
Eski Korgeneral Metin İyidil’in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.
Habertürk'ün haberine göre, İyidil’in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu. Ayrıntılar geliyor.
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