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01 Kasım 2019 Cuma 08:56:09 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 08:57:42

Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken Mazlum Kobani açıklaması

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, dile getirdiği değerlendirmesinde ABD'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin yeni planının "Öcalan'ın yerine Ferhat Abdi Şahin'i getirmek" olduğunu belirtti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin planının terör örgütü PKK'nın başına Mazlum Kobane kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i getirmek olduğunu söyledi.

''MAZLUM KOBANİ KOD ADI HOLLYWOOD ÜRETİMİ''

Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "Mazlum Kobani" kod adının Hollywood üretimi olduğunu anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"İlk adını Mazlum almış, zulme uğradım görüntüsü vermek için. ABD sosyologlarının büyük çabayla orada bir millet yaratma adına oluşturmaya çalıştığı suni bir mitolojinin şehri soyadı olmuş. Bunlara uyanık olacağız. Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin. Terörist. PKK'nın komuta kadrosunda. 196 ülkede aranmakta. Anlaşılan yaşı ilerlemiş olan Öcalan'ın yerine bu teröristi batı yeni bir kukla komutan olarak kamuoyuna makyajlayarak getirmeye niyetli. Bu kişi binlerce sivil ölümü, çocukların zorla silah altına alınması gibi savaş suçlarından ve yerel hukuktaki suçlardan sorumlu. Sayısını kendi bile bilmez."

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