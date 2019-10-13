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13 Ekim 2019 Pazar 10:54:23 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:03:58

Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı. ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, operasyonu engellemek isteyenlere ve Türkiye’yi yalnızlaştırma politikası uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi. Planı yapanların Batılı ülkelerin olduğunun altını çizen Feyzioğlu, PKK/YPG bölgede Türkiye’yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr’i yazanların 100 sene sonra Sevr’i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye’ye yürüme operasyonudur. dedi. Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği’nin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ikiyüzlü açıklamalarına da değindi ağır sözlerle yüklendi. Feyzioğlu, Artık Ey Arap Birliği’ demenin zamanı geldi dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu'nun Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ'ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm hızlıyla sürüyor.

Operasyonun 5.gününde A Haber ekranına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı.

ENGELLEMEYE ÇALIŞAN ÜLKELERE TEPKİ

ABD ve Avrupa'dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, operasyonu engellemek isteyenlere ve Türkiye'yi yalnızlaştırma politikası uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi.

ARTIK "EY ARAP BİRLİĞİ" DEMENİN VAKTİ

Planı yapanların Batılı ülkelerin olduğunun altını çizen Feyzioğlu, "PKK/YPG bölgede Türkiye'yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr'i yazanların 100 sene sonra Sevr'i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye'ye yürüme operasyonudur." dedi. Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik ikiyüzlü açıklamalarına da değindi ağır sözlerle yüklendi.

Feyzioğlu, "Artık 'Ey Arap Birliği' demenin zamanı geldi" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan operasyonun ikinci gününde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösteren Arap Birliğini eleştirmiş "Suudi Arabistan, Mısır önce kendine baksın. Yemen'i yangın yerine çevirenlerden, seçilmiş cumhurbaşkanını öldürenler bizi kınasa ne yazar kınamasa ne yazar" demişti.

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