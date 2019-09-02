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02 Eylül 2019 Pazartesi 10:38:37 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:00:58

Metin Feyzioğlu adli yıl açılışında: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde sorunların önemli kısmına çözüm vardır. Yargı erkinin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Bizlere kendi ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet etmek zorundayız. Biz tarafsızız. Cumhuriyetimizin tarafındayız. " ifadelerini kullandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun adli yıl açılışındaki konuşmasından satır başları:

"Biz bugün bunun için buradayız, vatan sözkonusuyla gerisi teferruattır dediğimiz için. Vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var. Avukatların yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var. Bu sorun ve beklentiler birbirinden farksız değil. Çözümler de ortak. 

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde sorunların önemli kısmına çözüm vardır. TBB, hiçbir siyasi partinin mualifi değildir, destekçisi değildir. Yargı erkinin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Bizlere kendi ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet etmek zorundayız. Biz tarafsızız. Cumhuriyetimizin tarafındayız. 

FEYZİOĞLU'NDAN KRİTİK BAŞLIKLAR

Bir, ülkemizin kanayan yarası, avukatların da hedefi olduğu toplumsal şiddette ve kadına, çocuğa yönelik şiddette hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Amacımız o ilk tokat eyleminden itibaren onun yanında olacak avukat olacak. Hiç kimse ve hiçbir kurum bu büyük sorunu çözmeye yetmeyecektir. Hep birlikte olmalıyız. 

İki, Hukuka giriş için bilgiyi ölçen zor bir sınav olmalıdır. 

Üç, yeni hukuk fakültesi açılması uygulamasına mevcutlar istediğimiz kaliteye ulaşana kadar son verilmeli.

Dört, hakim ve savcı yardımcılığı müessesi getirilmelidir. 

Beş, Hakim ve savcı adayları dahil olmak üzere kamuya personel alımlarında mülakata disiplin getirilmesini öneriyoruz. 

Altı, verilen hükümlerin yüzde 90'ı istinafta kesinleşiyor. Yargıtayımız içtihat mahkemesi olmak özelliğinden çıkmak üzere. 

Katalog suçlar kanundan çıkarılmalıdır.

Avukatlık hizmetinin büyük yükü KDV'dir, indirilmelidir. 

Kamuda çalışan avukatların özlük hakları düzeltilmelidir.

Stajyer avukatlara sigortalı çalışma getirilmelidir. 

Uyuşmazlıkları önleyecek koruyucu avukatlığı geliştirmeliyiz. 

Arabulucukukta işçinin yanında avukat olmadan, müzakereye katılmasını yanlış buluyoruz. Her işçiye baro tarafından avukat görevlendirilmesini istiyoruz.

"YARGIYA GÜVEN DUYULMASI SAĞLANMALI"

Yargı Reformu Strateji Belgesi doğru bir belgedir. Kalıcı çözümlere odaklanmıştır. Milli birlik ve beraberlik güvenilik bir yargı varsa mümkün olabilir. Bir anne ve baba ülkesinin yargısına güven duyarsa evlatlarının geleceğine güven duyar. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını sağlayacak en etkili teşvik güven veren bir adalet sistemini kurmamız olacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi önemlidir, hayata geçirilmelidir, eksiklikleri de giderilmelidir. 

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