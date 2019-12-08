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08 Aralık 2019 Pazar 07:38:16 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 07:51:55

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı ortalarına gelinirken, yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı, Batı'da ise sağanak yağışlar etkisini devam ettirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Aydın, Kastamonu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Bolu ve Afyonkarahisar'ın yüksekleri, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini (08 - 14 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının, batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

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