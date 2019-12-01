Meteoroloji'den hava durumu tahmini uyarısı! Yağmur ve kar geliyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün Türkiye geneli için yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklıkların ise kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, bugün Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise bu akşam saatlerine kadar havanın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık tahminine göre, bugün hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Meteoroloji'nin günlük tahminler bölümünde çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunulurken, bazı iller için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı verildi.
1 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
'SARI' VE 'TURUNCU' UYARI VERİLEN İLLER
Meteoroloji'nin renkli hava durumu uyarısı sisteminde, Bingöl, Elazığ, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak, Muş, Diyarbakır ve Batman için sarı uyarı verilirken Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli için turuncu uyarı verildi.
'SARI' VE 'TURUNCU' UYARI NEDİR?
Meteoroloji'nin sitesinde turuncu uyarı, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' ifadeleri ile tanımlanırken, sarı uyarı için 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.' tanımı yapılıyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklığın kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Haftalık Hava Tahmini (01 - 07 Aralık 2019)
Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
- Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma, Doğu Akdeniz’de 10 yılda kurulan ittifakı şoke etti
- İsveçli bakandan teröristlere skandal destek açıklaması: Sırtınızı artık bana dayayın!
- Konu kapanmadı! CHP’deki çete aranıyor
- İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi: İstanbul Boğazı'ndan bu kadar şilep geçemez