Meteoroloji'den hava durumu tahmini uyarısı! Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık tahminine göre, bugün hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Meteoroloji'nin günlük tahminler bölümünde çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunulurken, bazı iller için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı verildi.

1 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

'SARI' VE 'TURUNCU' UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji'nin renkli hava durumu uyarısı sisteminde, Bingöl, Elazığ, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak, Muş, Diyarbakır ve Batman için sarı uyarı verilirken Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli için turuncu uyarı verildi.

'SARI' VE 'TURUNCU' UYARI NEDİR?

Meteoroloji'nin sitesinde turuncu uyarı, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' ifadeleri ile tanımlanırken, sarı uyarı için 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.' tanımı yapılıyor.

HAVA SICAKLIĞI



Sıcaklığın kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Haftalık Hava Tahmini (01 - 07 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.