Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk uyarısı: Eksi 4 dereceyi görecek

Meteoroloji genel Müdürlüğü doğu ve iç bölgelerimiz için son dakika uyarısında bulundu. 25 Ocak'ta acı bir deprem yaşanan Elazığ'da enkaz arama-kurtarma çalışmaları sürerken Meteoroloji'den Çarşamba günü için önemli uyarı yapıldı. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, çevreleri Çarşamba günü kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Gece saatlerinde bölgede don ve buzlanma olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13



İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15



Adana: Parçalı bulutlu 16



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12



Erzurum: Az bulutlu -2



Diyarbakır: Az bulutlu 11

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji genel Müdürlüğü doğu ve iç bölgelerimiz için son dakika uyarısında bulundu. 25 Ocak'ta acı bir deprem yaşanan Elazığ'da enkaz arama-kurtarma çalışmaları sürerken Meteoroloji'den Çarşamba günü için önemli uyarı yapıldı. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, çevreleri Çarşamba günü kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Gece saatlerinde bölgede don ve buzlanma olayı bekleniyor. Elazığ'da kar yağışının Cuma akşamına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

DOĞU'DA 3 İLDE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Hakkari ile ilçelerinde kar ve tipi sonucu 48 köy ve 136 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şemdinli ilçesinde ise vatandaşlar ve esnaf kar temizleme çalışması yaptı.

HASTA KURTARMAYA GİDEN AMBULANS KARA SAPLANDI

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir hastayı almaya giden 112 Acil Servis ambulansı kara saplandı. Köylüler ambulansı halatlarla direklere bağlayarak devrilmesini önledi.



Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde rahatsızlanan 68 yaşındaki Rihan Gökçe isimli vatandaş için çağrılan 112 Acil Servis ambulansı aşırı yağış nedeniyle kara saplandı. Ambulansta bulunan sağlık çalışanları ve şoför karda mahsur kalınca yürüyerek hastanın evine ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, taşınarak ambulansın bulunduğu yere getirildi. Ambulans, köylülerin de yardımı ile kara saplandığı yerden çıkarıldı.