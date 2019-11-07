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07 Kasım 2019 Perşembe 10:13:48 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:16:22

Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru ve kılavuz yayınladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına yönelik kılavuz yayınlandı. arım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

METEOROLOJİ KPSS TERCİH KILAVUZU


 

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri  gerekmektedir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİH ŞARTLARI

Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. 

Mühendis kadroları için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Tekniker kadroları için ise 2018-KPSS Ön lisans sınavında KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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