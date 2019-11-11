  • Bist 100
    103794
  • Dolar
    5,7733
  • Euro
    6,3756
  • Altın
    272,3940
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Korkutan deprem açıklaması: 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda Korkutan deprem açıklaması: 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı
Hollanda'da mahkemeden DEAŞ kararı Hollanda'da mahkemeden DEAŞ kararı
Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında: Meteoroloji personel alımı KPSS tercihi ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında: Meteoroloji personel alımı KPSS tercihi ne zaman?
300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı
Saadet öğretmenin intihar mesajında 'mobbing' vurgusu! Saadet öğretmenin intihar mesajında 'mobbing' vurgusu!
AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı tedbir almaya hazırlanıyor AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı tedbir almaya hazırlanıyor
BM Irak Temsilcisi Hennis, Sistani ile 'gösterileri' görüştü BM Irak Temsilcisi Hennis, Sistani ile 'gösterileri' görüştü
Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı
Arafat'ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor Arafat'ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz seçime gitmiyor Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz seçime gitmiyor
Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi
Pakistan'daki cemaatsiz Sih tapınakları Müslümanlarca korunuyor Pakistan'daki cemaatsiz Sih tapınakları Müslümanlarca korunuyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
300 yıllık tarihi hamama define aramak için zarar verdiler 300 yıllık tarihi hamama define aramak için zarar verdiler
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır?
Ceza yiyen alkollü sürücüden polise konser! Ceza yiyen alkollü sürücüden polise konser!
Saadet zinciri OneCoin vurguncusu tüm dünyada aranıyor Saadet zinciri OneCoin vurguncusu tüm dünyada aranıyor
Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı
Recep İvedik 6'nın gişe rakamları... Recep İvedik 6'nın gişe rakamları...
Alman medyasında DEAŞ'lı paniği Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:01:46 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 16:03:29

Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında: Meteoroloji personel alımı KPSS tercihi ne zaman?

Meteoroloji personel alımı KPSS tercihi ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına yönelik kılavuz yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru ve kılavuz yayınladı. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

METEOROLOJİ KPSS TERCİH KILAVUZU
 

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri  gerekmektedir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİH ŞARTLARI

Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. 

Mühendis kadroları için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Tekniker kadroları için ise 2018-KPSS Ön lisans sınavında KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ