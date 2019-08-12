Perseid meteor göktaşı yağmuru nedir, nereden izlenir? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak?

Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak? Meteor göktaşı yağmuru nedir? gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. 12 ve 13 Ağustos 2019 gecesi bir ‘göktaşı yağmuru’ gerçekleşecek. Astronomların yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru Türkiye’den de takip edilebilecek. Gökbilimcilerin en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid meteor (göktaşı) yağmuru bu gece gökyüzünde doğal görsel şölen sunacak. Haberi görenler meteor yağmurunun saat kaçta başlayacağı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu gece gerçekleşecek meteor yağmuru ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Işık kirliliğinin olmadığı yerlerde bu gece gökyüzü meteor yağmurlarına sahne olacak. Astronomların yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru 12 – 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle "Swift - tuttle" adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid gök taşı yağmurunu oluşturuyor. Perseid gök taşı ilk kez 1862 yılında keşfedildi, 1990'lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başladı. Perseid gök taşı yağmuru temmuz ve ağustos aylarında izlenebiliyor. Gök taşı yağmurunun saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla ilerliyor.

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

12-13 Ağustos'ta güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçalar akıntı oluşturacak ve dünya da bu akıntının içerisine girecek. Dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görülebilecek. 21.30’da gerçekleşecek olan Perseid Meteor gece saat 02.00 sıralarında Satürn ve sabah 04.00 sıralarında ise Mars şehir ışıklarından uzak yerlerinde görülebilecek.

GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar.

GÖKTAŞI YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebiliyor. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.