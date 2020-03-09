Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehadet tepkisi: İnançlı birinin söyleyeceği laf değildir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şehitler tepesi boş kalacak” açıklamasını değerlendirdi.

ŞEHADETİ KILIÇDAROĞLU BELİRLEYEMEZ

Analizleriyle dikkat çeken Mete Yarar, Kılıçdaroğlu’nun şehitler tepesi için söylediği sözlere değindi. Yarar, “Sen savaş çıkartmamak için elinden geleni yaparsın ama sana birisi savaş ilan edebilir. Sen hiç savaş çıkartmazsın Türkiye’de bir iç ayaklanma çıkabilir. Sen hiç savaşla ilgili bir mevzuya girmezsin, İdlib’e bulaşmazsın terör faaliyetlerinde her gün yüzlerce şehit verebilirsin. O şehitler tepesinin boş kalıp kalmamasıyla ilgili karar senin çok üstünde bir karardır.”

“İNANÇLI BİRİNİN SÖYLEYECEĞİ LAF DEĞİL”

Yarar, bu tartışmanın ilk gündeme düştüğünde şok geçirdiğini ve şehitler tepesi tartışmasının bizim toplumumuzun anlayacağı bir tartışma olmadığını söyledi.

İnançlı bir insanın bu sözleri söyleyemeyeceğini belirten Mete Yarar, ilk duyduğunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun dili sürçmüştür diye düşündüğünü belirtti. O mertebenin, o şehadetin kararının, iradesinin bizim elimizde olmadığını söyleyen Yarar, bu tartışmanın buralara kadar gelmiş olmasının bile yanlış olduğunu söyledi.

“GÖREV YAPANLARI VE ŞEHİT AİLELERİNİ YARALAR”

Yarar, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, şehit olmak için cepheden cepheye gidip ama şehitlik nasip olmayan binlerce kişi olduğunu söyledi.

Yaşanan bu tartışmanın görev yapan güvenlik güçlerini ve şehit ailelerini çok yaralayacağını belirten Yarar, bizim inancımızda makamların tartışmaya açık olmadığını ve insanların bu sözü kötü niyetle söylemediğini, iyi niyetli yaklaştığını söyleyerek sözlerini tamamladı.