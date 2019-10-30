  • Bist 100
    98970.7
  • Dolar
    5,7309
  • Euro
    6,3704
  • Altın
    275,3660
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil
FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu
Türkiye - Suriye sınırında patlama! Türkiye - Suriye sınırında patlama!
TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki
Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti
Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?
İran'da fakirlik artıyor İran'da fakirlik artıyor
Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle
Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi... Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi...
Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu
'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş! 'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor
Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması
Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü
AB ülkelerinde vergi oranları arttı AB ülkelerinde vergi oranları arttı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı
Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: Kılıdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısıdır Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: Kılıdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısıdır
İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı! İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı!
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:58:58 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:45:50

Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi...

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin, "İstihbarat örgütleri bu kadar önemli bilgilere haiz kişileri canlı ele geçirmek için özel bir çaba sarf ederler. Ama canlı ele geçirmenin de başka türlü maliyetleri vardır. Bazen bu maliyetleri ortadan kaldırmak adına sağ ele geçirdiklerinde 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler." dedi.

 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "2. Kitap Fuarı"nda söyleşi ve imza gününe katılan Yarar, AA muhabirine, Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci önemli safhasının bittiğini söyledi.      

Rusya ile anlaşmaya varılan 150 saatlik sürenin dolduğunu, bunun sonuçlarını görmeye başlayacaklarını belirten Yarar, "Bu operasyonun askeri, istihbarat, bir de dış politika safhaları var. Bugün herbirinin iç içe geçmiş şekilde devamını görüyoruz. Askeri operasyon bittiğinde diğerleri de bitmiş olmuyor. Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda Rusya'nın söz verdiği sürecin gerçekten olup olmadığını anlamak için bile birkaç ay geçmiş olması lazım." diye konuştu.      

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin zaman zaman kimlik değiştirdiğine işaret eden Yarar, şöyle devam etti:       

"Daha önce Amerikan bayrağı, sonra Rus bayrağı, sonra rejim bayrağı. Önce Amerikan üniforması, sonra Rus üniforması, bugün de Suriye üniforması giyiyor. Önemli olan içindeki teröristin teröristliğe devam ediyor olması. Bu ayıklamanın yapılabilmesi için geçecek olan bir süre var. '150 saat bitti, 120 saat bitti anında her şey süt liman' demek bence çok doğru bir yorum olmaz. Süreçleri ve sonuçlarını takip edeceğiz. Diplomatik ve istihbarat boyutlarını takip edeceğiz. Ondan sonra ortaya çıkan sonuç net bir veri verecek. Yıllardan beri süren ve birçok ülkenin arkasında proje olarak yer aldığı böyle bir sorunu 10-15 günde çözüyorum demek doğru ve mantıklı olamaz. Sabır isteyen bir süreç."      

- "Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi"      

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine de değinen Yarar, şu değerlendirmelerde bulundu:      

"Bu şahıs daha önce 8 defa bir kısmı teyitli bir kısmında teyide muhtaç bir şekilde öldürülmüştü. Bağdadi'nin gerçek anlamda öldürülüp öldürülmediği belki birkaç yıl sonra bile konuşmaya devam edeceğiz. İstihbarat operasyonları ve örtülü operasyonlarda şahısların sağ ele geçirilip geçirilmediği konusunu bize verilen bilgilerden anlıyoruz. Bilgileri veren ülkenin tam anlamıyla verip vermediği konusunda bilgi sahibi değiliz. El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in de başına gelen olay için de geçerli, bugün bu olay için de geçerli. İstihbarat örgütleri bu kadar önemli bilgilere haiz kişileri canlı ele geçirmek için özel bir çaba sarf ederler. Ama canlı ele geçirmenin de başka türlü maliyetleri vardır. Bazen bu maliyetleri ortadan kaldırmak adına sağ ele geçirdiklerinde 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler."      
               

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ