  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,7400
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'nin mazlum katliamcısı ABD'nin mazlum katliamcısı
Aslı Erdoğan'ın sözlerine Bakan Yardımcısı Safran'dan sert tepki: Tek kelimeyle zırva Aslı Erdoğan'ın sözlerine Bakan Yardımcısı Safran'dan sert tepki: Tek kelimeyle zırva
'7. Boğaziçi Film Festivali' sona erdi '7. Boğaziçi Film Festivali' sona erdi
Fenerbahçe deplasmandan eli boş döndü Fenerbahçe deplasmandan eli boş döndü
CHP’de çifte standart! YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin CHP’de çifte standart! YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
CHP’de çifte standart! YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin CHP’de çifte standart! YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür
Mete Yarar: Harekata başarısız demek körlüktür Mete Yarar: Harekata başarısız demek körlüktür
TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Türk vatandaşlarıyla görüştü TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Türk vatandaşlarıyla görüştü
Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu
ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'ne tepki Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'ne tepki
Almanya'da terör örgütü PKK-PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı Almanya'da terör örgütü PKK-PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı
Çaykur Rizespor nefes aldı Çaykur Rizespor nefes aldı
TBB Başkanı Feyzioğlu: Mazlum Kobani'yi iade etmeyen terörü destekleyen ülke olur TBB Başkanı Feyzioğlu: Mazlum Kobani'yi iade etmeyen terörü destekleyen ülke olur
TIR'da donarak ölen göçmenin son sözleri: Ölüyorum anne, özür dilerim TIR'da donarak ölen göçmenin son sözleri: Ölüyorum anne, özür dilerim
Diyarbakır annelerinden Demir: Oğlumun gençliğini, hayallerini çaldılar Diyarbakır annelerinden Demir: Oğlumun gençliğini, hayallerini çaldılar
Fenerbahçe gönül olacak! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11’ler Fenerbahçe gönül olacak! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11’ler
Erdoğan Divan üyesi oluyor Erdoğan Divan üyesi oluyor
Bu ayıp bize yeter Bu ayıp bize yeter
Gösteriler durmak bilmiyor! Irak'ta ölü sayısı 30'a yükseldi Gösteriler durmak bilmiyor! Irak'ta ölü sayısı 30'a yükseldi
MSB duyurdu: PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık verildi MSB duyurdu: PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık verildi
Rusya, Suriye’nin kuzeyinde devriyelerini sürdürüyor Rusya, Suriye’nin kuzeyinde devriyelerini sürdürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 23:28:31 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 23:29:32

Mete Yarar: Harekata başarısız demek körlüktür

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar, "(Barış Pınarı Harekatı) Tam 1,5 ay önce Türkiye ne istediyse şu anda aldı. Bu harekata başarısız demek körlükten başka bir şey olamaz." dedi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tam 1,5 ay önce Türkiye ne istediyse şu anda aldı. Bu harekata başarısız demek körlükten başka bir şey olamaz." dedi.

Yarar, Konya Kitap Günleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı" söyleşide, harekatın, üzerinde durulması, düşünülmesi ve konuşulması gereken önemli bir operasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla, hedeflediklerine ulaştığını belirten Yarar, PKK ve PYD denilen, aynı kılıf içinde olan bu örgütün sınırdan uzaklaşmasının istendiğini dile getirdi.

İkinci istenilenin Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlerin dönebilecekleri bir güvenli bölge olduğunu vurgulayan Yarar, şunları kaydetti:

"Üçüncü isteğimiz, Adana Mutabakatı ve diğerleriyle beraber nasıl yapacağımızı belirlemekti. Belki dördüncü bir isteğimiz de operasyonun çok kısa bir sürede başarıya ulaşmasıydı. Kazanan Türkiye oldu. PKK terör örgütünü 30 kilometrenin dışına çıkarmakla ilgili iki ülkeden, Rusya ve ABD'den garantiyi alabildik mi? Bence aldık. Amerikalılar bölgeden çıktı mı? Çıktı. Türkiye operasyonunu yalnızca 8 günde bitirdi mi? Bitirdi. Bu işin içine Rusya'yı ve Esad'ı da dahil ederek Türkiye'nin üzerinde bulunan uluslararası yükü kaldırdık mı? Kaldırdık. Rusya ve ABD ilk defa bir konuda veto kullandılar. O da Suriye ile ilgili konuda. İkisini bir araya getirdik. Tam 1,5 ay önce Türkiye ne istediyse şu anda aldı. Bu harekata başarısız demek körlükten başka bir şey olamaz."

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin bütün milli unsurlarıyla başarıyla yürüttüğü bir operasyon olduğuna dikkati çeken Yarar, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve siyasi kararlılığın harekatı başarılı bir noktaya ulaştırdığını söyledi.

Sosyal medyada yer alan bazı asılsız paylaşımların büyük kitleleri etkileyebildiğini belirten Yarar, şöyle konuştu.

"En yakın örneklerinden birisi şu ki geçen gün sosyal medyada 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin cemevlerindeki şehit cenazelerine' gitmediğiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. İki üç gün Türkiye sallandı. Sosyal medyada tek gündem bu oldu. Koca koca insanlar bunları gündeme getirdi, çok eski olaylara referans vermeye çalıştı. Onların da öyle olmadığı anlaşıldı. Aslında çok basit bir şeydi, fitne yaratmak istiyorlardı. Alevi-Sunni arası bir gerilim yaratmaya değil, ordu içine bir nifak sokmaya çalıştılar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her inanç grubundan, her mezhepten insanımız var."

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nifak sokmaya çalışan grubun önemli bir bölümünün yurt dışında olduğunu dile getiren Yarar, Alevi derneklerinin yaptığı araştırmayla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin cemevlerindeki cenazelere gittiğinin kanıtlandığını söyledi.

Gazeteci yazar Nedim Şener de medyanın ortaya çıkardığı gerçeklik algısını anlattı.

Konuşmaların ardından Yarar ve Şener, okurların sorularını yanıtladı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ