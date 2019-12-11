Mert'in okuldaki ölümüyle ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.

Soruşturma başlatılan ölümle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi" ifadelerine yer verildi.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen maarif müfettişlerince olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür. Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir."

(AA-DHA)