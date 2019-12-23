Mersin'de ciğerlerimizi kopardılar! Sözün bittiği yerdeyiz!

DHA'nın haberine göre, eski Mezitli Mahallesi´nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağacını bir gecede kesti. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edince yaşananları yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

'EN AĞIR CEZA VERİLMELİ'

Olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemeler de bulunan Mezitli Mahallesi'nin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını belirtti.

Kılıçoğlu şunları kaydetti: "Burada katliam var. Cumartesi gecesi 72 dönüm arazide çam ağaçları yerle bir edilmiş. Sözün bittiği yerdeyiz. Mersin Valisi, Orman Bölge Müdürlüğü, yerel yöneticiler buraya sahip çıkmalı. Burada katliamı yapan kişiler parasal değil, hapis cezasıyla cezalandırılıp, bu yerin tekrar orman alanına dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz. Çünkü hemen bitişik Mezitli Devlet Hastanesi olarak belirlenmiş bir alan. Büyük bir rant var burada, çevresi hep arazi bölgesi. Vatandaş geleceğe yönelik bir yatırım yapma derdinde sanırım."



"GİDEREK KANUNSUZ DAVRANILMASI NORMAL GİBİ KARŞILANIYOR"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bazen insan bireysel olarak da, belediye başkanı olarak da 'Bu kadar olmaz' diyor. Yeter artık diyoruz. Bir orman kanunu diye bir kavram var ama halk arasındaki anlamı Orman Kanunu, yani hukukun yok sayıldığı bir kanun anlamında yorumlanıyor. Vatandaşın giderek kanunsuz davranması normal gibi karşılanıyor. 2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı" şeklinde konuştu.

Tarhan, bölge için ağaçlandırması sözü verildiğini ancak buna rağmen limon ağacı dikildiğini kaydederek, "2017'den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi. Üstelik hafta sonu gece oluyor bunlar hep gece yapılıyor. Gündüz yapılmaması bile insanın aklına birçok şey getiriyor. Yine 70 dönüm üzerinde bir orman alanı birtakım insanlar tarafından el birliğiyle kesildi. Burası için gerekenin yapılacağına güveniyoruz. Üstelikte gelecekte değeri çok yüksek olacak bir yer. Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki aylarda inşaat ihalesi yapılacak. Hemen onun yanında yapılan bir kesim gayet bilinçli yapılmıştır. Yarınlarda o devlet hastanesi yanında bazı tasarruflarda bulunulacak demektir. Buna kim dur diyecek? Hukuk, adalet diyecek. İstediğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz. Bir belediye başkanının kendi bölgesinde bir orman alanı katledilirken çaresiz kalması son derece acı bir tablodur" diye konuştu.

'GEREKEN YAPILSIN'

Başkan Tarhan, "Ormanları koruyalım' diyoruz ama belediye sınırları içinde gece yarısı belli kişiler buraları kişisel rant amacıyla yok ediyor ve limon bahçesi yapıyor. Buna herkesin ses çıkarması ve sadece hukuka bırakmaması gerekiyor. Son zamanlarda gördük ki kamuoyu baskısıyla mahkeme kararı alınıyor. Burada bütün herkesi, sivil toplum kuruluşlarını, odaları, tüm dinamikler bana ne demeden sesini çıkarsın. Adalete, hukuka bırakmadan gerekli kamuoyu baskısını oluşturalım, gereken yapılsın. Ormanların birtakım kişilere rant kapısı olmasının önüne geçilsin. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullandı.