Mersin'de 72 dönümlük ormanlık alandaki ağaçları kesen Mehmet Şenol tutuklandı

Mehmet Şenol adlı şahış, Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede 72 dönümde bulunan her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağacını kesmiş, hakkında tutanak hazırlanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Mersin'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen Mehmet Şenol, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kıyımın yapıldığı bölge ise yeniden ağaçlandırılacak.