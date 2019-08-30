Mersin'de 42 yıllık Alman malı itfaiye aracı sergilenmeye başlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Almanya’da 1977 yılında üretilen itfaiye aracı, bir süre yurt dışında hizmet verdikten sonra 2006-2017 yıllarında Mut ilçesinde kullanıldı.

Birçok yangın ve olayda hizmet gören antika araç, bakım, onarım ve yedek parça konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hurdaya ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hikayesinin bilinmesi için 42 yıllık aracı, bakımlarını yaparak belediye hizmet binası önünde sergilemeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, emektar itfaiye aracını şantiyeleri dolaşırken fark ettiğini belirterek, "Aslında hurdalığa gidecek bir aracı biz yeniden hayata döndürdük. Şu anda araç son derece iyi durumda ve çalışıyor. Aslında insanlar gibi onun da birçok anısı var. Şimdilik sergilemek üzere buraya koyduk. Daha sonra Mersin halkının görüşleri doğrultusunda belki buradan alıp başka bir yere götürebiliriz." ifadesini kullandı.

AA