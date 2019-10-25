Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'dan örnek davranış!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başkanlığında düzenlenen toplantı nedeniyle Sivas'ta bulunan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, cuma namazında ezan okuyup kamet getirdi. Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın bu örnek davranışı büyük takdir toplarken, sosyal medya üzerinden paylaşılan videosu yoğun ilgi gördü...
81 ilin milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı için Sivas'ta bir araya geldi. Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cuma namazı öncesi okuduğu kametle herkesi mest etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, tarihi Kongre Binası'nda, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle 'Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açılış ve programlara katılmak üzere, bu sabah Sivas'a geldi. Bakan Selçuk'u Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının 'Sivas Kongresi' temsili canlandırmasını izledi. Selçuk, ardından tarihi Kongre Binası'nda, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle 'Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.
OKUDUĞU KAMETLE HERKESİ MEST ETTİ
Toplantı için Sivas'ta bulunan Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cuma namazını Sivas'ta bir camide kıldı. Adem Koca'nın Cuma namazı öncesi ezanı (kamet) okuması ise herkesi mest etti.
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