Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Faiz indirimi son dakika gelişmeleri piyasayla yakından ilgilenenlerin gündemine oturdu. Konuyu takip edenler "TCMB Merkez Bankası faizi indirdi mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta? sorularını aratmaya başladı.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olması nedeniyle de dikkat çeken toplantıda alınacak faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Faiz kararının ne zaman açıklanacağına ilişkin detaylar belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YARIN AÇIKLANACAK

Dolar kurunu etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü açıklanacak. Piyasaları yakından ilgilendiren günde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek. Merkez Bankası faiz kararını toplantı sonrası saat 14.00'de açıklayacak.

Para Politikası Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda kurulun yaptığı değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde kamuoyuna açıklanacak.

HAZİRAN AYINDA ALINAN KARAR NEYDİ?

Geçtiğimiz ay (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Banka Politika Faizi'ni yüzde 24 düzeyinde sabit tutmuştu.

YENİ BAŞKANLA İLK TOPLANTI

Temmuz ayı toplantısı, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak. Çetinkaya'nın yerine yardımcısı olan Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştı.