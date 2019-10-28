Merkel'e mülteci uyarısı

Ankara’nın Türkiye sınırında terör devleti kurma projesini ve bölgedeki teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı tehditler savuran Batılı ülkeler, tek tek geri adım atıyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde dik duruşundan ödün vermeyen Türkiye'nin ABD’yle yaptığı mutabakat tüm dengeleri değiştirdi.

BATILI LİDERLERİN HEPSİ SIRAYA GİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşmek istediklerini açıkladı. Macron’un ardından Johnson, Başkan Erdoğan’la telefonda görüşerek bir araya gelme beklentilerini iletti. Ankara’nın ABD’nin ardından Rusya’yla yaptığı mutabakat ve Erdoğan’ın önceki gün yaptığı konuşması etkisini kısa sürede gösterdi. Suriyeliler konusunda Avrupa’dan hiçbir destek gelmediğini yineleyen Erdoğan, “Projelere destek verilemezse başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları, yürüsünler Avrupa'ya” dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER DE DEĞERLENDİRİLDİ

Erdoğan, bunun bir şantaj olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz durumu söylüyor, çözümü ortaya koyuyoruz” ifadesini kullanmıştı. Görüşme talebinde bulunan üç isimden bir diğeri olan Şansölye Merkel de dün devreye girdi. Başkan Erdoğan, Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Şansölye Merkel görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.