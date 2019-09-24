Merkel'den, Başkan Erdoğan'ın 'güvenli bölge' önerisine destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi çerçevede ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu Merkel'e anlattığı, Alman liderin de 'GüvenliBölge' çalışmalarını desteklediği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ayrıntılarında detaylar gün yüzüne çıktı.

MERKEL'DEN GÜVENLİ BÖLGEYE DESTEK

Görüşmede Merkel'in Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği ortaya çıktı. Mülteci baskısını azaltmanın kendileri için de iyi olacağını vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin yükünü hafifletmek için bizim de gayret etmemiz ve mülteci fonunu hızlandırmamız lazım" dedi.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞ PLANINI AKTARDI



Görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi planlama çerçevesinde, nasıl ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu anlattı.

SURİYE KONUSUNDA DÖRTLÜ ZİRVE YAPILABİLİR

Ayrıca Başkan Erdoğan ile Angela Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirvenin yeniden toplanması konusunda mutabakata vardı. Dörtlü zirvenin Ekim ayında toplanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Merkel'in Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceği belirtildi.