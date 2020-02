Meral Akşener, Balıkesir'de kahvehanedekilerin gazabına uğradı: Teröre destek veriyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Balıkesir ziyareti kapsamında gittiği Kepsut ilçesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir kahvehanede şehit kardeşi olduğunu söyleyen Rahmi Yılmaz, Akşener’i HDP ve buna bağlı olmak üzere terör örgütüne destek vermekle suçladı. Vatandaşla yaklaşık 10 dakika boyunca tartışan Akşener, kendilerinin HDP ile yan yana yürümediğini ifade etti.

1991 yılında Şırnak’ta terör örgütü tarafından şehit edilen Ayhan Yılmaz’ın kardeşi Rahmi Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile terör polemiğine girdi. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Şehit kardeşi Rahmi Yılmaz, “Bizimle aynı fikirde olduğunuz söylüyorsunuz ama televizyonda bunu söyleyemiyorsunuz. Şimdi gelip bana izah etmeye çalışıyorsunuz" dedi.





Kahvede bulunan Halil Karakaya da Rahmi Yılmaz’a destek çıkarak, “Madem HDP terör örgütü. Güvercinin karganın yanında ne işi var. Seçimlerde İstanbul’u kazanmak için HDP’ye destek verdiniz mi? Vermediniz mi? Ankara’da verdiniz mi? Vermediniz mi? Büyükşehirlerde verdiniz mi? Vermediniz mi? Verdiniz. Kargalar kargalarla uçar, güvercin güvercinlerle uçar. Buraya gelmişsiniz Allah razı olsun. 35 milletvekiliniz var mı şu an. İsmail Ok istifa etti mi etti. Bir kere de Meral hanımın milletvekillerinin ağzından şunu duyalım. AK Parti terör örgütüne şunu yapmıştır. İdlib’e girmiştir, arkasındayız. Yarın Tayyip gider başkası gelir. Seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyin. Esnaf aç kalsın önemli değil. Çanakkale’de donsuz gezmiş bu millet. Bugün Suriye bize geliyor mu? Geliyor. Irak geliyor mu? Geliyor. Hepsi Türkiye’ye geliyor bizim gidecek ülkemiz yok. Madem Türkiye’de siyaset yapıyorsanız iktidarda kim varsa onun arkasında durmak zorundasınız. Her 5 yılda bir seçim olur. Seçim geldiğinde vaatlerini açıklarsın. Kazanırsın, kazanamazsın. Ama alın açık durur. Senin HDP ile ne işin var? Uzaklaş ki puanını arttır” ifadelerini kulandı.





AKŞENER: BİZ HDP İLE YAN YANA YÜRÜMEDİK

Bu tepkiler üzerine konuşan Akşener, “Bir şey söylüyorsunuz ondan sonrada bir şey söylemeye kalktığımda da dinlemiyorsunuz. Bir konuda karar vermişsiniz saygı duyuyorum. Ama günah diyorum. Bakın ayıp da demedim. Günah. Biz HDP ile yan yana yürümedik. Biz burada İsmail Ok’u aday çıkardığımızda HDP aday çıkardı. Bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı. Iğdır’da Cumhur İttifakının adayını destekledik karşılıksız. Yani AK Parti ile MHP’nin adayını destekledik. Dolayısıyla orada aday çıkarmadık. Bunları da kimse duymuyor. Ahlat’ta AKP’nin adayını destekledik” dedi.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN TESPİH

Meral Akşener’in kahvedeki vatandaşlarla konuşmasını bekleyen AK Partili Belediye Başkanı İsmail Cankul, Akşener’e tespih hediye etti. Akşener daha sonra esnaf ziyareti yaparak İYİ Parti İlçe Başkanlığına gitti. Parti yöneticileriyle bir araya gelen Meral Akşener daha sonra ilçeden ayrıldı.

İHA