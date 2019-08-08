Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile memurlar da tatil süresini araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlıyor. 4 gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. Bu takvime göre memurların 15-16 Ağustos tarihlerinde iş başı yapması gerekiyor. Peki, memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili son dakika gelişmesi var mı?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı izninin 4 günden 9 güne çıkarılmasını istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Bayram tatilini daha fazla yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı'na Perşembe ve Cuma günlerinin de dahil edilmesini talep ediyor.

MEMURLARIN BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Diyanet 2019 Kurban Bayramı tatil süresinin 4 günden 9 güne uzatılmasına dair bir açıklama yapmadı. Aksine bayram tatili süresinin uzatılmayacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Buna göre, mevcut takvimdeki tarihler geçerli olup, Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte toplamda 5 gün sürecek. 11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı 14 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Çalışan vatandaşlar Perşembe günü işlerine geri dönecek. Bayram sonrasındaki iki günde mesai yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2019

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos 2019 Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos 2019 Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü

İş başı - 15 Ağustos 2019 Perşembe