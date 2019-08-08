  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Grosskreutz: En büyük pişmanlığım Galatasaray’a gitmekti Grosskreutz: En büyük pişmanlığım Galatasaray’a gitmekti
Pakistan'dan Hindistan'a: Büyükelçini geri çek Pakistan'dan Hindistan'a: Büyükelçini geri çek
CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur? CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur?
Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı
Kayserispor Mensah'ı satmayacak Kayserispor Mensah'ı satmayacak
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Kayserispor’un rakibi Adana Demirspor Kayserispor’un rakibi Adana Demirspor
Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Fatih Terim, lakayt oyunları nedeniyle Luyindama ve Marcao'yu alınan kupaya rağmen uyardı Fatih Terim, lakayt oyunları nedeniyle Luyindama ve Marcao'yu alınan kupaya rağmen uyardı
Samsun'da "boğa yakalama timi" kuruldu Samsun'da "boğa yakalama timi" kuruldu
Sivasspor’da forma numaraları belli oldu Sivasspor’da forma numaraları belli oldu
LGS 2. nakil başvuruları sona eriyor! LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil başvuruları sona eriyor! LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?
Kars'ta gün batımı Kars'ta gün batımı
Fuhuşla mücadele hız kesmeden devam ediyor: Erzurum'daki çete çökertildi Fuhuşla mücadele hız kesmeden devam ediyor: Erzurum'daki çete çökertildi
F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal: Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal: Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz
Bayram öncesi çifte müjde: Motorine 34 kuruş indirim Bayram öncesi çifte müjde: Motorine 34 kuruş indirim
İsveç'te şiddetli patlama İsveç'te şiddetli patlama
Manisa'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi öldü Manisa'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi öldü
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den hamile çalışana mobbing CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den hamile çalışana mobbing
Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti
Malezya'dan Keşmir açıklaması Malezya'dan Keşmir açıklaması
Saraloğlu, Arda Turan’ın kadroda olmamasının nedenini açıklandı Saraloğlu, Arda Turan’ın kadroda olmamasının nedenini açıklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:00:34 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:01:56

Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile memurlar da tatil süresi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlıyor. 4 gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. Bu takvime göre memurların 15-16 Ağustos tarihlerinde iş başı yapması gerekiyor. Peki, memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.

Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile memurlar da tatil süresini araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlıyor. 4 gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. Bu takvime göre memurların 15-16 Ağustos tarihlerinde iş başı yapması gerekiyor. Peki, memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili son dakika gelişmesi var mı?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı izninin 4 günden 9 güne çıkarılmasını istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Bayram tatilini daha fazla yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı'na Perşembe ve Cuma günlerinin de dahil edilmesini talep ediyor. 

MEMURLARIN BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Diyanet 2019 Kurban Bayramı tatil süresinin 4 günden 9 güne uzatılmasına dair bir açıklama yapmadı. Aksine bayram tatili süresinin uzatılmayacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Buna göre, mevcut takvimdeki tarihler geçerli olup, Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte toplamda 5 gün sürecek. 11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı 14 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Çalışan vatandaşlar Perşembe günü işlerine geri dönecek. Bayram sonrasındaki iki günde mesai yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2019

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos 2019 Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos 2019 Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü

İş başı - 15 Ağustos 2019 Perşembe 

Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Atambayev'in evine silahlı operasyon
Kandil’in partisinin bayrak hazımsızlığı
Çiftçiye cansuyu
Memur emeklisine intibak
Güvenli bölgede işbirliği kararı
Krizciler ters köşe
Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Antalya'da orman yangını
ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı
Serdar Ortaç: Ayrı evlerde kalmıyoruz
Mohammed Elneny atağı
İngiliz havacılık devi British Airways'ın 100'e yakın uçuşu iptal edildi
Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar... "Yavuz" sondaja başladı bile!
Burcu Esmersoy bu kez kabul etti!
"Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ