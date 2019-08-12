Memurlara ne kadar zam yapılacak? Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu!
Memurlara ne kadar zam yapılacak? Memurlara yapılacak zam oranı belli oldu mu? merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için bugün saat 16:00'da bir araya geldi. Yapılan görüşmenin akabinde Hükümet ile Türk-İş zam konusunda anlaştı. Peki, Memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte kamu işçisine yapılacak zam oranı ve diğer detaylar
Memurlara ne kadar zam yapılacak? Memurlara yapılacak zam oranı belli oldu mu? merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için bugün saat 16:00'da bir araya geldi. Yapılan görüşme az önce sonuçlandı. Görüşme sonunda Hükümet ile Türk-İş zam konusunda anlaştı. Memurlara ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Bakan Selçuk canlı yayında açıklama yaptı.
Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.
Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Seyyanen 150 TL ödenecek yani brüt 3500 altında ücret alanlara 150 lira iyileştirme yapılacak.
2020'de yüzde 3 + yüzde 3 zam yapılacak. Rakam enflasyonun altında kalırsa, kamu işçileri farkı almaya devam edecek.
TÜRK-İŞ TALEPLERİ NELERDİ?
200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirleniyor. 19 Haziran'da görüşmelerin başladığı toplu iş sözleşmeleri için en düşük ücret talebi 3 bin 500 lira oldu. Tüm işçilere seyyanen brüt 300 lira zam yapılması isteniyor. İlk altı ayda yüzde 15 oranında zam yapılması da talepler arasında yer alıyor.
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