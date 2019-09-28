Memurlara gizli denetim

Devlet kurumlarında çalışan personelin hizmetinden memnun olmayan vatandaşların şikâyetleri üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından, hesap verilebilir, beyanı ve memnuniyeti esas alan şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulması için kararname hazırlandı.

KİMLİĞİNİ GİZLEYECEK

Buna göre, kamu kurumlarının tüm kurumsal yapı ve hizmet süreçleri gözden geçirilecek. Katma değer üretmeyen birimler kaldırılacak. Kamu hizmetlerinin, gereği gibi yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla tebdili denetim yapılacak. Denetçiler, kamu hizmetinden faydalanan vatandaş rolüyle, kimliğini gizleyip kurumlarda inceleme yapacak.

DİJİTAL ORTAMDA TAKİP

Kararnameyle, kamu hizmetlerinin sunumunda başvuruların alınması, sonuçlandırılması ve izlenmesi süreçleri de dijital ortama taşınacak.