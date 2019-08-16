16 Ağustos 2019 Cuma 14:39:52 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 19:10:35
Memur zammında görüşmeler sürüyor
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü kaydetti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini dile getirdi.
Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü toplantı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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