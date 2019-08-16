Memur zammında görüşmeler sürüyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini dile getirdi.

Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü toplantı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.