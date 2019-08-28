Memur zammı görüşmeleri bitti mi? Memur maaş zammı 2020 son dakika gelişmeleri gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. MEMUR ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci sürüyor. Sayıştay Başkanlığı’nda yürütülen süreçte Kurulun, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren zam kararını bugün açıklaması bekleniyor. Memur maaş zammı 2020 son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşılabilecek.

MEMUR ZAMMI GÖRÜŞMELERİ BİTTİ Mİ?

Memur-Sen’in 23 Ağustos Cuma günü yaptığı başvurunun ardından, Kurulun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığı’nda yürütülüyor. Kurulun, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren zam kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayarak, genele ilişkin talepleri görüşmeye geçti. Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2.5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

YÜZDE 8+7 TALEP EDİLİYOR

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Hakem Kurulu’na başvuru süreci başlamıştı. Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.