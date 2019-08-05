Memur maaşları bayramdan önce ödenecek! Memur maaşları kaç gün önceden hesaplara yatacak?

Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Memurların merakla beklediği maaş konusunda resmi açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağına dair açıklamada bulundu. Böylece memurların maaşları ile ilgili talebi yerine gelmiş oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı maaşlarını almış bir şekilde geçirmek isteyen memurlar maaşların birkaç gün önceden yatırılmasını istiyordu. Peki, memur maaşlarının yatırılacağı tarih ne? Memur maaşları kaç gün önceden hesaplara yatacak? Memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde yer alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıklamıştı. Ancak memur maaşlarının erkenden yatırılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Müjde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Buna göre, memurlar maaşlarını 9 Ağustos Cuma günü olan Kurban Bayramı Arefesinde alacak. Kurban Bayramı'nı maaşlarını almış bir şekilde geçirecek.

MEMUR MAAŞLARI AYIN KAÇINDA YATIYORDU?

Memur maaşları her ayın 15'inde kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saat bulunmuyor. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı gözlemleniyor. Saat 00:00 ila 02:00 arasında yatırılabiliyor. Maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Ancak günümüzde maaş hesabı özel bir bankaya da yatırılabiliyor.