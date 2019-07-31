Memur emekli maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur emekli maaşı toplu sözleşme toplantısı ne zaman?

Memur emekli maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. 2020-2021 yıllarında maaşlarda yapılacak artış için toplantı düzenlenecek. Toplantıda maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de görüşülecek. Peki, memur emekli maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

MEMUR VE EMEKLİ TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yarın gerçekleşecek toplu sözleşme süreci öncesi pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taleplerini teşkilatlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yaparak belirledi.

Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında bir an önce çözülmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talebini kamuoyuyla paylaştı.

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.