Meltem Şişli’nin iddianamesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda şikayetçileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame kabul edildi. Şişli’nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.