Meltem Cumbul'un kilise yorumuna okkalı cevap
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, Meltem Cumbul'un "Ya Allah Bismillah" diyerek kilise temeli atmak da AKP iktidarına kısmetmiş demek.." sözlerine kapak gibi cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Süryani Kilise'sinin temelini attı.
Temel atma esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ya Allah Bismillah" diyerek butona basmıştı. Sadece muhalefet yapmak adına bir şeyler söyleme gereksinimi duyanlardan biri de bu kez Meltem Cumbul oldu.
Eski yardımcı oyuncu Cumbul "Ya Allah Bismillah" diyerek kilise temeli atmak da AKP iktidarına kısmetmiş demek.." sözlerine Markar Eseyan "Biz Hıristiyanlar besmeleden ancak huşu duyarız. Sizin zihniyetinizin iktidarları kiliseleri, camileri yıktı. Yıkmadıklarını ya kaderine terk etti, ya da Eskişehir Ermeni Kilisesi gibi erotik filmlerin oynatıldığı sinemalara çevirdi. Biz Sayın Erdoğan’dan razıyız." dedi.
(Haber 7)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama
- İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza
- FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Mehmet Ümit Akbey'e 12 yıl hapis
- Politika Uzmanı Erim: M4 karayolu Türkiye’nin kontrolüne girerse PKK/PYD'ye büyük darbe vurulur
- Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları sürüyor