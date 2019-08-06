Meltem Cumbul'un kilise yorumuna okkalı cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Süryani Kilise'sinin temelini attı.

Temel atma esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ya Allah Bismillah" diyerek butona basmıştı. Sadece muhalefet yapmak adına bir şeyler söyleme gereksinimi duyanlardan biri de bu kez Meltem Cumbul oldu.

Eski yardımcı oyuncu Cumbul "Ya Allah Bismillah" diyerek kilise temeli atmak da AKP iktidarına kısmetmiş demek.." sözlerine Markar Eseyan "Biz Hıristiyanlar besmeleden ancak huşu duyarız. Sizin zihniyetinizin iktidarları kiliseleri, camileri yıktı. Yıkmadıklarını ya kaderine terk etti, ya da Eskişehir Ermeni Kilisesi gibi erotik filmlerin oynatıldığı sinemalara çevirdi. Biz Sayın Erdoğan’dan razıyız." dedi.

(Haber 7)