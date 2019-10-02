Miss Turkey'de geri sayım sürüyor. Bu akşam Türkiye güzeli tacın sahibi olacak. Miss Turkey finalistleri arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Melike Kanbur hakkında aramalar yapılıyor. Melike Kanbur kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Melike Kanbur'un boyu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Melike Kanbur'un eğitimi, yaşı ve boyu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 2019 Miss Turkey finalisti Melike Kanbur hakkında merak edilenler sizlerle..

MELİKE KANBUR KİMDİR?

Melike Kanbur, Miss Turkey'de 3 numarada yer alacak. 23 yaşında olan Kanbur, Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği bölümü mezunu.

MELİKE KANBUR BOYU KAÇ?

Melike Kanbur’un boyu 1.78 cm.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.