Melih Gökçek: Mansur Yavaş ''çocuk evlerini'' tasarruf adı altında kapatacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurduğu habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile evlerin boşaltılması için burada yaşayan yetim çocuklara 9 Ağustos'a kadar evleri terk etmeleri için süre verildi.

Gökçek, yaptığı açıklamada bu hamlenin sözde tasarruf adı altında yapıldığını söyleyerek ''Sizde hiç vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın. Sn. Mansur Yavaş senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter… Vicdan…Vicdan…Vicdan…'' şeklinde tepki verdi.

İşte Göçek'in o tweetleri;

MELİH GÖKÇEK'İN PAYLAŞIMINDAN SONRA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Melih Gökçek’in bu paylaşımları sonrası da vatandaşlar Mansur Yavaş’ın talimatı ile yapıldığı iddia edilen bu hamleye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

(Haber 7)